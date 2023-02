Sanremo 2023 | Piero Pelù l’ha fatto di nuovo | lo scippo della borsetta durante l’esibizione – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I fan non aspettavano altro e loè accaduto di, ospiteprima serata del Festival di, si è esibito con la sua Gigante sul Suzuki Stage, brano con cui aveva partecipato al2020. In quell’occasione il rocker italiano era sceso dal palco dell’Ariston “rubando” ladi una signora in platea. Il gesto avevaimpazzire i social e stasera,fuori gara,ha ripetuto la scena facendo roteare in aria la borsa di uno dei presenti in piazza. Domani, sullo stesso palco, arriveranno anche Renga e Nek. su Open Leggi anche:sul Concertone: «A me la Rai ha chiesto ...