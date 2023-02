Sanremo 2023 | Piero Pelù elogia l’intervento di Benigni ma Amadeus lo liquida | “Vero | vero | bellissimo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Piccola incomprensione trae Pieròal Festival di. Nella serata d’apertura, tra i vari ospiti anche il cantante e co-fondatore dei Litfiba, che si è esibito al Suzuki Stage, in piazza Colombo, con Gigante (il brano che ha portato in gara al Festival del 2020). Uscito dal teatro Ariston, il direttore artistico ha raggiunto il rocker, accompagnandolo sul palco. Durante la camminata in mezzo al pubblico, tra foto, battute e saluti, i due hanno anche scambiato qualche pensiero sull’andamento della prima serata., infatti, hatoiniziale di: “Mi ha emozionato Roberto, prima. Ha detto delle cose stupende, anche sulla musica. Ha ricordato che la musica popolare è importante almeno quanto la musica colta. E questa cosa ci fa ...

... la media di spettatori fu lievemente più alta di quest'anno(meno di 200.000 spettatori medi in più), ma la prima serata del festival ottenne quasi 8 punti di share in meno di, oltre al ......si vota alle regionali del Lazio Come vengono eletti presidente e consiglio regionale Com è fatta la scheda elettorale del Lazio Articoli più letti La scaletta delle prime due serate di...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023 – Grazie ai Coma Cose per il bacio sulla bocca da 10 punti al Fanta, le paillettes dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Ascolti Tv Sanremo 2023, i dati Auditel e lo share: prima puntata record per Amadeus, il confronto col passato Virgilio Notizie

Con 10.757.000 spettatori l'ascolto medio della prima serata del Festival di Sanremo è in linea con il 2022 (10.911.000), mentre lo share (62,4%) è in salita: ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4bc36039-d61e-a747-f500-4bcc1d2032 ...