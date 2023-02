Sanremo 2023 | nuovo affondo di Lucarelli contro Ferragni

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quando mi hanno detto, molto prima che lo dichiarasse, che il monologo Chiarase lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa cosa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”. E’ solo l’incipit di una lunga analisi critica (eufemismo…) che Selvaggiaposta su Facebook nel commentare la ‘performance’ di Chiaradurante la prima serata del Festival di. “Non conoscendo nulla del mondo, non avendo interessi o curiosità che non siano se stessa e l’immagine di se stessa che arriva agli altri, non è abbastanza modesta e consapevole da comprendere i suoi limiti e i margini di miglioramento”, afferma ...

Sanremo 2023, gli abiti di Lazza al Festival: stilista, look, vestiti per le cinque serate su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ...