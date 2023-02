Sanremo 2023 | Mengoni guida la classifica provvisoria della Sala Stampa

I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri fanno un bilancio della prima serata del settantatreesimo festival diAbbonati per leggere anche Leggi anche Chiara Ferragni, nude look per il monologo sul corpo delle donne aLa furia di Blanco sul palco di: distrutti i fiori dell'Ariston Prima ...

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Le pagelle della prima serata di Sanremo 2023 la Repubblica

Sanremo 2023, la rabbia di Blanco: distrugge fiori sul palco e la sala lo fischia TGCOM

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il discorso di Chiara Ferragni: «Essere una donna non è un limite: sfida il sessismo» - Il video Open

La prima volta di un presidente all’Ariston. Vertici Rai: non sapevamo nulla. Roberto celebra i 75 anni della Costituzione. E il capo di Stato si commuove ...Nella notte della Repubblica, alla fine della gara, ‘Due vite’ è in testa, Elodie è seconda, Anna Oxa ultima. I voti e la classifica generale ...