Sanremo 2023 | Leonardo Pieraccioni chiede a Blanco | “C’ho da potare una siepe Vieni?”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha indirettamente parlato della performance dial Festival die lo ha fatto condividendo una storia in cuiironicamente alla pop star se sia disponibile perle siepi di casa sua. Il comico toscano si riferisce, per chi non lo sapesse al fatto che il cantante abbia pressoché distrutto il palcoscenico durante la sua performance de L’isola delle rose, apparentemente a causa di un problema all’audio in cuffia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Tazzini (@riccardotazzini) Con la sua solita ironia toscana,ha dichiarato: “Senti,da ...

L'artista classe 2022 arriva daGiovani e porta sul palco "Egoista", scritta con ...Leggi anche, la scaletta della seconda serata: le canzoni in ordine di uscita e gli ospiti Rosa Chemical e il delirio di Maddalena Morgante (FdI): 'Proteggiamo i nostri bambini da ...

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Conferenza stampa Sanremo 2023 oggi, Amadeus: «Le critiche di Salvini Basta che non guardi» Corriere della Sera

Sanremo 2023, Aka 7even a FqMagazine: “Morandi il migliore, il monologo della Ferragni genuino Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: scaletta della seconda serata, ospiti e classifica parziale WIRED Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sanremo 2023, gli abiti di Lazza al Festival: stilista, look, vestiti per le cinque serate su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ...