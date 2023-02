Sanremo 2023 | le scuse di Blanco | “Ariston ti ho messo in lacrime come la mia mamma | Ariston mi hai visto fragile come un bimbo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Amadeus, durante la conferenza stampa del Festival diodierna, lo aveva rivelato: “mi ha chiamato stamattina ed era dispiaciutissimo, si è scusato non solo con me, ma con tutto il Festival”. Dopo qualche minuto è l’artista stesso a pubblicare un (atteso) post sui social per scusarsi per il fuori programma di ieri che lo haprotagonista di una rabbia che si è scatenata su centinaia di rose rosse sul palco, durante la performance del suo ultimo singolo “L’isola delle rose”. Un problema tecnico audio ha causato l’incidente. La dedica speciale e lesono state scritte daalle 4:30 su un quaderno, la fotografia appare sui social dell’artista: “Cadono fiori,si spezzano fiori, ...