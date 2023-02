Sanremo 2023 | le pagelle ai look della seconda serata | Checco dei Modà non benissimo | Francesca Fagnani incanta in Armani – FOTO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023): 10 – No, non è decisamente il solito. Un abito grintoso, sofisticato, raffinato e assolutamente non scontato come lei. La “belva” ha fatto il suo ingresso all’Ariston con un capo d’alta moda GiorgioPrivè preziosissimo, dal profondo scollo a V smorzato da una bordura di velluto nero coordinata ai polsini. È tono di beige nude smorzato da un velo di seta nero impuntato di cristalli che creano ombre, suggestioni e movimento. Uno dei più beivisti finora. Amadeus: 9 – Ladel 73esimo Festival diinizia con und’eccellenza: smoking nero con la giacca impreziosita da ricami floreali in cristallo. Gai Mattiolo, il suo stilista di fiducia, quest’anno ha lavorato con ...

La seconda serata del festival disi apre con un omaggio al primo Festival, tenutosi nel 1951 nel salone delle feste del Casinò di. L'incipit è per Amadeus che ringrazia tutta la squadra Rai per i grandissimi ...Black Eyed Peas super ospiti della seconda serata del Festival di. Stando a quanto riporta Leggo la band americana avrebbe intascato un cachet da capogiro per pochi minuti di esibizione. A volere fortemente il gruppo è stato Amadeus , per la quarta ...

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Sanremo 2023, la vera scaletta della seconda serata: ecco tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il monologo sulla Costituzione di Roberto Benigni commuove Mattarella RaiNews

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Pace fatta dopo la furia di Blanco. "Con il palco e con i fiori siamo di nuovo in armonia", ha chiosato Amadeus ...Non è ovviamente l'unica carta giocata dal direttore artistico per la seconda serata del Festival. Si comincia alle 20.40. Blanco chiede scusa: "Ariston ti ho messo in lacrime" I… Leggi ...