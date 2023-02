Sanremo 2023 | la scaletta della terza serata | tutti gli artisti in gara

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– Il Festivalcanzone italiana è entrato nel vivo: cantanti, ospiti, conduttori e conduttrici stanno tenendo compagnia a milioni di italiani e lo faranno fino a sabato sera, quando verrà annunciato il vincitore73? edizione. La presenza del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, i monologhi di Roberto Benigni e Chiara Ferragni sono solo l’inizio. Di seguito la, in cui la campionessa di pallavolo Paola Egonu accompagnerà i conduttori Amadeus (fresco di profilo Instagram) e Gianni Morandi. In questa trancheglisaliranno sull’Ariston in ordine alfabetico! Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)” Ariete – “Mare di guai” Articolo 31 – “Un bel ...

Altre notizie su: Amadeus BlancoBlanco chiede scusa. In un post su Instagram, il cantante chiede venia per quanto avvenuto ieri durante la prima serata del Festival di: 'Chiedo scusa alla città dei fiori', scrive Blanco a corredo della foto di un foglio con alcuni appunti scritti a mano dallo stesso artista. Blanco chiede scusa su Instagram ' Cadono ...

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023, Blanco e le rose distrutte come nel video: il retroscena di Amadeus, cosa sapeva la Rai Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Amadeus risponde a Salvini: "Quattro anni che attacca il Festival" Adnkronos

Sanremo, le pagelle della prima serata: da Blanco a Elodie, da Benigni a Morandi La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, i meme più divertenti sulla prima serata del Festival. FOTO Sky Tg24

Ecco, quando – da Sanremo ai Grammy – qualcuno esalta la musica, l’arte, la cultura in genere per l’impegno sociale, per la capacità di ispirare, ricordatevi che vi sta invitando a decidere se sia più ...Al Bano, stasera in tv, si esibirà con Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2023. A quasi 80 anni Al Bano, all’anagrafe Albano Carrisi, torna sul palco dell'Ariston e ...