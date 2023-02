Sanremo 2023 | la scaletta completa della seconda serata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)- Dopo le emozioni e le sorpreseprimaè tutto pronto per la'puntata' del Festival , giunto in questoalla sua 73ª edizione. Come ieri anche oggi (martedì ...

- Clamoroso sfogo sui social da parte di Anna Oxa , in gara al 73° Festival dicon 'Sali (Canto dell'anima)'. L'esibizione della cantante ha causato numerose critiche , sia sulla canzone stessa, sia sulla performance della cantante, con i social che hanno sottolineato l'...- Dopo le emozioni e le sorprese della prima serata aè tutto pronto per la seconda 'puntata' del Festival , giunto in questoalla sua 73ª edizione. Come ieri anche oggi (martedì 8 febbraio) diversi ospiti si alterneranno sul palco e saranno ...

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: “pikkola” Chiara Ferragni un 1 di… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, il monologo sulla Costituzione di Roberto Benigni commuove Mattarella RaiNews

Si è chiusa la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Non perdiamo tempo con il contorno – Blanco che spacca tutto, che noia la Ferragni, che grandi i Pooh – anche perché è ormai… Leggi ...Il Festival di Sanremo E’ nato a Viareggio, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, prima di traslocare in Liguria dopo appena due edizioni. E il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ...