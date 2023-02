Sanremo 2023 | la reunion degli Articolo 31 sul palco dell’Ariston | ecco perché avevano litigato “J-Ax aveva sete di soldi e di fama”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Come eravamo belli/in queste vecchie foto/due martelli/anche se non battevamo chiodo”. Se le cantano e se le suonano, J-Ax e DJ Jad, nel brano Un bel viaggio che li consacra splendidi cinquantenni, e qualcosa in più, sul. Come Bud Spencer e Terence Hill, ma con gli sganassoni in rima e i live da molleggiati. Come Franco e Ciccio, che si separano e uno va a Zagarolo e l’altro con Fellini. Gli31 che si erano tanto amati, poi odiati (pesanti), poi di nuovo amati, tornano insieme, nel calderone nazionalpopolare die cantano strofe alla Minghi/Mietta: “Noi siamo quelli/che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra”. Sai com’è, la prostata, “la family”, il mutuo, la schiscetta. “La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me”. La storia di Alessandro Aleotti e Vito Luca ...