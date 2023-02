Sanremo 2023 | la psicoterapeuta | “Con Blanco serviva polso | Amadeus ha perso un’occasione”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Una trasmissione come il Festival didovrebbe cercare di veicolare messaggi” positivi “prendendo una posizione ferma contro comportamenti irrispettosi e violenti.hasicuramente una grande occasione! Peccato!”. Così all’Adnkronos Salute Elisa Caponetti, piscoterapeuta, in merito alla ‘performance’ diche ieri sera sul palco dell’Ariston ha distrutto gli addobbi floreali a seguito di un problema tecnico. “Varrebbe la pena interrogarsi seriamente sul ruolo assunto dai media e dalla tv nell’incentivare o meno certi agiti violenti”, aggiunge l’esperta. Nella prima serata del festival, sottolinea, “i messaggi lanciati” sono stati “a dir poco contrastanti. Laddove Chiara Ferragni ha fatto la sua entrata in scena con la scritta ‘Pensati libera’, facendo anche riferimento alle ...

Si è conclusa la prima serata del Festival di, la più vista dal 1995. Fedeli o meno all'ormai sempre più chiacchierato Fantasanremo, i cantanti si sono sfidati sul palco dell'Ariston anche a colpi di look. Ma iniziamo dal presentatore ...La canzone è una ballad d'amore scritta in un momento di ...

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Conferenza stampa Sanremo 2023 oggi, Amadeus: «Le critiche di Salvini Basta che non guardi» Corriere della Sera

Sanremo 2023, Blanco denunciato dal Codacons per danneggiamento: esposto presentato alla Procura di Imperia Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Amadeus dopo 4 anni di critiche replica al ministro Salvini: su Paola Egonu è definitivo Virgilio Sport

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Marco Mengoni è in gara al Festival di Sanremo. Il cantante è tornato sul palco dell'Ariston con due novità: il brano "Due vite" e un look interamente in pelle. Marco Mengoni è tra i Big in gara ...Le reazioni allo sfogo di Blanco a Sanremo: l'ironia di Pieraccioni e Gassmann. La voce fuori dal coro di Rocco Tanica a cura della redazione Spettacoli… Leggi ...