Sanremo 2023 | la pagella della prima serata | Blanco sconvolge i piani di Amadeus

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I fiori sparsi sul palco dell’Ariston dasono l’unica scintilla di unadel Festival diche altrimenti non decolla. Oltre ai 14 artisti che si sono esibiti, tra sorprese, delusioni e qualche nota stonata, i siparietti pensati per intrattenere il pubblico non hanno funzionato. Con la speranza di assistere a qualche colpo di scena nella secondadi mercoledì 8 febbraio, ecco le nostre pagelledi apertura.con poco ritmo: voto 4 L’omaggio alla Costituzione, i Pooh, le «canzoni brutte» di Morandi. Nulla ha particolarmente colpito in questapuntata, tra tutti i momenti pensati per intrattenere il pubblico all’Ariston e a casa. Oltre alle esibizioni dei ...