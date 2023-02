Sanremo 2023 | la diretta della seconda serata | Massimo Ranieri si commuove col medley del trio | Gianni Morandi entra con la scopa in mano – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Festival di, atto secondo. Mercoledì 8 febbraio sul palco dell’Ariston salgono i restanti 14 artisti in gara ma anche tanti ospiti, a partire dal-Al Bano-e i Black Eyed Peas. Negli spazi esterni, sui due palchi collaterali, ci sono sulla Costa Smeralda Fedez, e sul Suzuki stage di Piazza Colombo Nek e Francesco Renga. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 22.01 – Ma torniamo ai giorni nostri. Oddio in realtà no, perché con la reunion degli Articolo 31 si ritorna dritti dritti negli anni ’90. Il duo non ha più i pantaloni larghi ma abiti bianchi per rispettare l’importanza del luogo in cui si trovano.21.26 – È il momento di spellarsi le mani. O meglio, di lasciare che il pubblico dai 60 anni in su si faccia venire ...