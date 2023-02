Sanremo 2023 | la diretta della seconda serata Gianni Morandi entra con la scopa in mano | “Mi dà sicurezza | non si sa mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Festival di, atto secondo. Mercoledì 8 febbraio sul palco dell’Ariston salgono i restanti 14 artisti in gara ma anche tanti ospiti, a partire dal trio-Al Bano-Ranieri e i Black Eyed Peas. Negli spazi esterni, sui due palchi collaterali, ci sono sulla Costa Smeralda Fedez, e sul Suzuki stage di Piazza Colombo Nek e Francesco Renga. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 20.44 – Si torna (solo virtualmente purtroppo) al Teatro Ariston per ladel Festival. Le luci in sala si accendono, Amadeus compare in cima alla scalinata. Si inizia, signori. Il padrone di casa ringrazia per gli ascolti stellari del debutto: “Abbiamo vissuto un momento storico, e storica è stata la vostra risposta”. Un risultato che ‘Ama’ vuole condividere con ...