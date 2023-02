Sanremo 2023 | la destra e il fastidio per la Carta A Salvini dico | la Costituzione va difesa ovunque

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Non è opportuno che lasiaal festival di”. A chiudere le polemiche, si fa per dire, sono arrivate le parole del ministro Matteoche ha svelato ildellache ci governa, non pere neppure per Benigni, ma proprio per la. Ognuno la pensi come vuole sulla conduzione del festival, sugli inviti formulati e ritirati, sugli appalti esterni e persino sulle parole dì Benigni, ma il ministro ha denudato il retro pensiero suo e dei suoi compagni di viaggio. Che piaccia o no Benigni ha reso omaggio allaantifascista, alla libertà di informazione, di pensiero, di critica e ha “onorato” chi perso la vita per cacciare i traditori della “patria”. Il fatto che le sue ...