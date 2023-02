Sanremo 2023 | la battuta sul Napoli del bambino sul palco che umilia Amadeus | A - 13 fa freddo…

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)- C'è spazio per il calcio e per il tifo nella seconda serata di, con l'interistaprotagonista di un simpatico siparietto con Mario Di Leva , giovanissimo attore ospite ...

Milano Cortina 2026 ancora una volta protagonista sul palco dell'Ariston. Dopo aver scelto con l'aiuto del pubblico del Festival diil logo e la canzone ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici in programma tra meno di tre anni sulle nostre montagne, ora è la volta della mascotte. Questa sera, attorno alle 23,15, ...- C'è spazio per il calcio e per il tifo nella seconda serata di, con l'interista Amadeus protagonista di un simpatico siparietto con Mario Di Leva , giovanissimo attore ospite insieme al collega Francesco Arca sul palco dell'Ariston per presentare "...

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

LIVE Sanremo 2023, seconda serata. Grande amarcord con Morandi, Ranieri e Al Bano La Gazzetta dello Sport

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata di oggi, mercoledì 8 febbraio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la vera scaletta della seconda serata: ecco tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sono gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Dopo l'uscita di Sethu, terzo cantante in ordine, si è avvicinato alla galleria Gianni ...Sanremo è iniziato da meno di 24 ore ma grazie ai suoi momenti iconici è già in trending topic su tutti i social. Su Instagram, poi, la pagina @scritteignorantiabologna si sta… Leggi ...