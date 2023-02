Sanremo 2023 | imprevisto durante la performance di Blanco | lui distrugge la sceneggiatura

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)la prima serata del Festival diil cantanteè tornato nuovamente sull’Ariston per performare in primis “Brividi ” canzone vincitrice della scorsa edizione, assieme a Mahmood. Successivamente il giovane si è esibito con il suo nuovo pezzo “L’isola delle rose” e per l’occasione sono state disposte sullo palco centinaia di rose rosse, purtroppo destinate a fare una brutta fine.dà di matto e devasta tutto, il pubblico non ci sta Proprio sul più bello della suail cantante sembrerebbe aver riscontrato un problema con i suo auricolare, ha tentato più volte di esternare il suo disagio ma nessuno è intervenuto in suo soccorso. A quel puntonon ci ha pensato su due volte che ...