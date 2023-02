Sanremo 2023 | il web boccia Blanco e promuove Morandi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giannibatte53 a 22. La ‘partita’ fra il co-conduttore e l’ospite d’onore al ‘Festival di’ premia il cantante emiliano della vecchia guardia, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento tenuto sul palco dell’Ariston, cona distruggere i fiori ea spazzarli con la scopa per ripulire la zona dove si sarebbero poi esibiti gli altri cantanti in gara. Secondo il sondaggio commissionato da AdnKronos a SocialCom – fonti di ricerca 50.000 pagine pubbliche Facebook, 18.000 profili Twitter, oltre 21.500 keyword e hashtag in scarico, più di 8.500 canali YouTube e circa 21.000 profili Instagram, oltre a blog, siti di notizie, forum, recensioni su altri social – il 66,10% ha giudicato negativo il comportamento di, con un 22,03% di ...