Sanremo 2023 | il ritorno di Giorgia al Festival | il Girasole dall’anima soul la cui vita è stata segnata dalla tragica morte di Alex Baroni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I’ve got the music in me.(Todrani) rewind. 1992. Gli Io vorrei la pelle nera di papà Giulio.ha 22 anni. Il suo timbro di voce è già storia. Canta un brano della The Kiki Dee Band. E letteralmente gli dàlo fa risorgere dalle acque di un onesto artigianato britannico anni settanta. Poi in quel disco, anzi musicassetta, fa colazione, pranzo e cena con Aretha Franklin. Since you’ve been gone, Dr. Feelgood, A natural woman. La regina del, oggi dai “pascoli dell’aldilà”, apprezzerebbe. Prima della cioccolata,mangiava pane e rhythm’n blues. E se Todrani Giulio con la sua band (imponente) non avesse tirato per la giacchetta unman come Nino Ferrer, la piccola, magra come un filo d’erba ma con nel ...