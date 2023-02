Sanremo 2023 | il rito scaramantico di Giovanna Civitillo | “Metto il sale anche dentro il camerino”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il Festival diè ufficialmente iniziato ma i primi rumors iniziano a fare rumore. Nel corso di Prima Festival, la striscia quotidiana che anticipa la diretta vera e propria, la moglie di Amadeus si è collegata con Andrea Delogu nello spazio dedicato ad uno dei main sponsor del Festival.ha così deciso di svelare in modo ironico un curioso rituale al quale si affida durante le serate della kermesse come. Da buona napoletana la showgirl ha deciso di attrezzarsi per ildi Amadeus. “Ebbene sì, ho questo sacchetto rosa pieno di” – ha anticipato, per poi proseguire scherzando: “Metterò ilil ...

... la media di spettatori fu lievemente più alta di quest'anno(meno di 200.000 spettatori medi in più), ma la prima serata del festival ottenne quasi 8 punti di share in meno di, oltre al ......si vota alle regionali del Lazio Come vengono eletti presidente e consiglio regionale Com è fatta la scheda elettorale del Lazio Articoli più letti La scaletta delle prime due serate di...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023 – Grazie ai Coma Cose per il bacio sulla bocca da 10 punti al Fanta, le paillettes dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Ascolti Tv Sanremo 2023, i dati Auditel e lo share: prima puntata record per Amadeus, il confronto col passato Virgilio Notizie

Con 10.757.000 spettatori l'ascolto medio della prima serata del Festival di Sanremo è in linea con il 2022 (10.911.000), mentre lo share (62,4%) è in salita: ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4bc36039-d61e-a747-f500-4bcc1d2032 ...