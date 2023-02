Sanremo 2023 | il monologo di Chiara Ferragni | il testo completo e il video

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)si è resa protagonista di uno splendidoal Festival diin cui ha immaginato di scrivere una lettera a sé stessa quando era bambina per raccontarle il suo percorso. L’influencer, in alcuni tratti del racconto, ha mostrato una sincera commozione. Ma passiamo alle sue parole, di seguito il. “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere e non so nemmeno perché. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti uscire fuori un po’ di più e farti vedere ora la mia vita. Sai, la gente mi conosce e tanti mi chiedono un selfie insieme. È una bella sensazione sentirsi apprezzate da molte persone, sai non piaccio proprio a tutti ma penso finalmente di piacere a me stessa e ...