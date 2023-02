Sanremo 2023 | il monologo di Chiara Ferragni divide il pubblico

ROMA - Anche quest'anno il Festival disi conferma un successo di ascolti. La prima serata della 73esima edizione della kermesse ha tenuto incollati 10.757.000 spettatori con il 62.4% di share. Una vittoria non solo in tv. Il ...Sono stati 10 milioni 757 mila pari al 62.4% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la prima serata del festival di(dalle 21.18 all'1.40). L'anno scorso la prima serata del festival era stata seguita in media da 10 milioni 911 mila spettatori pari al 54.7% di share. La prima serata

Come sono andati gli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2023 Si è aperta ieri la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la quarta firmata dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Come ...