Sanremo 2023 | il discorso di libertà per l’Iran di Pega e Drusilla Foer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella seconda serata del Festival diil toccantedella giovane attivista iranianaaccompagnata daNella seconda serata del Festival diil monologo toccante della giovane attivista iraniana: «Salve a tutti, sono una donna italiana ma di origine italiana, attivista di diritti umani. Sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa. Per questo come molte ragazze del mio Paese ho deciso di non avere più paura, di farmi portavoce di una generazione che vive sotto un regime,è uno scrigno di patrimoni dell’Umanità. Dal 16 settembre 2022 una ragazza colpevole di essere sospettata di non portare correttamente il velo è stata uccisa dalla polizia morale e il ...