Sanremo 2023 | i Cugini di Campagna contro Blanco | “Ha fatto un casino | temevamo di scivolare sui fiori” E Grignani | “Cosa ha fatto? Non mi sono reso conto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Chieda scusa”. Senza troppi giri di parole, idivanno dritti al punto e non risparmiano critiche al giovane collega per quantosul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di. Non solo: il gruppo, che ha avuto l’onere di esibirsi in gara subito dopo il suo attacco di rabbia, ha anche sottolineato ai microfoni del Corriere della Sera che “haundisui”. Gianluca, invece, non si è accorto di nulla: “non haniente. Non mi...