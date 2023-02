Sanremo 2023 | gli ascolti della prima serata – Amadeus segna un nuovo record | 62 | 4% di share | non si registrava dal 1995 con Pippo Baudo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’Quater è un trionfo. Il Festival conferma valori assoluti da, nonostante la tv generalista subisca da tempo un caloplatea, eun risultatosoprattutto in. Ladi “”, in onda martedì 7 febbraio, ha ottenuto in media 10.757.000 telespettatori con il 62,4% di. Nel dettaglio laparte, in onda dalle 21.18 alle 23.44, è stata vista da 14.170.000 spettatori con il 61,7% mentre la seconda parte, dalle 23.48 all’1.41, ha ottenuto 6.296.000 con il 64,7% di. L’anteStart, contenente il monologo di Roberto Benigni con la presenza in teatro del ...