Sanremo 2023 | Elodie in versione cigno nero

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Canta Due ma nelall'Ariston fa poker: questa è, infatti, la sua quarta partecipazione al Festival dal 2017, in veste sia di cantante che co-conduttrice. Come sempre, anche questa volta, è riuscita a far rimanere senza fiato con un look ardito ma di classe. In caso di dubbi, lei rimane una certezza di stile

Abbonati per leggere anche Leggi anche Rai, su Zelensky aspunta il controllo preventivo Mattarella a, una canzone di Mina dietro l'invito al capo dello Stato Zelensky a: ...Chiara Ferragni l'aveva promesso. Ha voluto il palco ditutto per sé, per scrivere una lettera a quella bambina che è stata. A quella bambina con gli occhi di cielo, a quella che correva a tutta velocità per i grandi corridoi del castello che ...

Sanremo 2023, il discorso di Chiara Ferragni: «Essere una donna non è un limite: sfida il sessismo» - Il video Open

Sanremo 2023, la diretta della prima serata: Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: “Ho sempre… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023 al via, la prima serata del Festival. Standing ovation per Mattarella. Chiara Ferragni, sulla stola la scritta ... Agenzia ANSA

I Pooh tornano su Rai 1, nel nome di una storia difficile da mettere da parte e in quello degli amici che non ci sono più, come Valerio Negrini e… Leggi ..."Non sono nuda. È un abito sul quale è stato disegnato il mio corpo”, ha spiegato l'imprenditrice digitale ad Amadeus. Poi, commossa, ha recitato la lunga lettera a se stessa, dove ha evidenziato: "Es ...