Sanremo 2023 | Elodie in gara con Due | “Chi ha paura di amare soffre di più Andrea Iannone? Non voglio correre ma…”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Prima del suo ritorno sul palcoscenico del Festival dicon il brano Due,ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola da oggi. La cantante, per iniziare, ha parlato della sua canzone, che recita “Sapessi dirti basta/ma il cuore danza/per me le cose sono due/lacrime mie o lacrime tue”: Chi hadiè quello chedi più, perché sa di non avere dato tutto. Credo che, in realtà, certe volte vogliamo convincere qualcuno e, invece, dobbiamo essere sicure o sicuri di quello che siamo. Per stare bene in coppia bisognerebbe essere sulla stessa lunghezza d’onda, ed è la cosa più difficile. Sulla solitudine vista come un forma di dipendenza: Almeno è una dipendenza sana. Tutti siamo dipendenti da qualcosa, l’essere umano è troppo fragile per non avere carenze. ...