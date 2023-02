Sanremo 2023 e Blanco | la notizia dopo il caos sul palco | “Come doveva andare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)la sua clamorosa esibizione a, c’era grande curiosità per capireavesse potuto reagireaver sfasciato fiori e scenografia. La sua rabbia per il problema tecnico al Festival ha fatto il giro dell’Italia e in tanti hanno condannato quel brutto momento televisivo. Addirittura c’è chi,il virologo Matteo Bassetti, abbia invocato l’effettuazione di un esame tossicologico per stabilire in che stato fosse il giovane. Ma ora è emerso qualcosa in più sulla reazione del cantante. Suha rivelato qualcosa in più il sito di Repubblica. Parlando invece di quanto successo in piena diretta, quando Amadeus ha chiesto spiegazioni all’amico di Mahmood lui ha semplicemente ...