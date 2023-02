Sanremo 2023 | dopo la sfuriata sul palco arrivano le scuse di Blanco | “Mi sono rotto la faccia e piango | ma poi…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)aver telefonato ad Amadeus, come lo stesso conduttore ha svelato nel corso della conferenza stampa di poche ore fa,è tornato sui social dove si è scusato per il comportamento tenuto ieri sera sulscenico del teatro Ariston del Festival di. Munito di carta e penna,ha scritto una pagina di, pubblicata poi sul suo profilo Instagram: Cadono fiori, Ariston si spezzono fiori. Cala il sipario. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui dove mi hai insegnato a correrecaduto. Mila. View this post on Instagram A post shared by ...