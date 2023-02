Sanremo 2023 | da Chiara Ferragni in Dior ai concorrenti della prima serata

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Feragni non ha deluso le aspettative ed è stata la regina glam indiscussaal Festival di. Ora tocca a chi seguirà metterci del proprio. Vediamo tutti i look dei cantanti in gara e degli ospiti. Il Festival diha ufficialmente aperto le danze. Un’emozionatissimaper lavolta sul palco dell’Ariston ha accompagnato Amadeus e Gianni Morandi durante la conduzionee si è ritagliata uno spazio tutto suo non soltanto lato glam, proponendo gli abiti pensati con, ma anche con un monologo sul girl power dedicato alla sua versione ...