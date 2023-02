Sanremo 2023 | conoscete Rosa Chemical? Su Onlyfans mostra il suo “singor c…” come saluto | non fa porno ma arte e porta un brano che parla d’amore in tutti i sensi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Ti piace/Che sono perverso e non mi giudichi/Se metterò il rossetto in ufficio lunedì/Da due passiamo a tre/Più siamo e meglio è”, recita una strofa del. Ci voleva proprio lui, Manuel Franco Rocati, 25 anni, in, are sul palco dell’Ariston, dopo il genderless e l’identità sessuale fluida, anche il sesso libero poliamoroso. E ildigitale di. Elementi che non erano ancora stati sdoganati alla kermesse di Saneremo. Artista dal doppio profilo, quello di cantante e quello di creator sulla nota piattaforma a pagamento,ha deciso non a caso di presentare la copertina del suo, Made in Italy, proprio sul sito a contenuti hot. Perché non ci fossero dubbi su chi è. ...

Una presenza tenuta segretissima fino all'ultimo, per garantire l'effetto sorpresa. E che ha scatenato la rivolta in Rai. Senza che nessuno sapesse nulla Sergio Mattarella è infatti arrivato aper la serata di apertura, e in suo onore la direzione della kermesse ha ideato uno spazio istituzionale per celebrare il 75' anniversario della Costituzione, un anniversario che è stato ...Non si placano le polemiche dopo che il cantante Blanco ha distrutto l'allestimento di fiori sul palco dell'Ariston, durante la prima serata del Festival di. I florovivaisti della Coldiretti hanno fatto recapitare un omaggio floreale al cantante, un mazzo di fiori con un biglietto. Mazzo di fiori al cantante dopo la sfuriata . Il messaggio ...

