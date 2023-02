Sanremo 2023 | conferenza Tananai | «Più maturo dell’anno scorso»

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ecco cosa ha raccontatonellastampa a poche ore dalla sua prima esibizione al Festival dicon il brano Tangotorna in gara al Festival die instampa racconta come vive questa seconda partecipazione di fila e di cosa parla il pezzo Tango: «Mi approccio in modo più sereno rispetto all’anno, ho fatto pace con la presa di coscienza che è un palco imprevedibile. Tango parla di un amore a distanza, sono riuscito a raccontare una storia che non ho vissuto in prima persona, sono fiero del video che uscirà che è importante per completare il tutto, spero possa piacervi». Un anno da record con tour sold out, hit e certificazioni: «Mi sento molto più, ho fatto tanta ...