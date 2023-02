Sanremo 2023 | conferenza seconda serata | scuse di Blanco | boom ascolti | Fagnani

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tutte le dichiarazioni dellastampa delladel Festival di, dalledi, aldegli, alle parole della conduttrice FrancescaOre 13.36, Francesca: Il 21 febbraio inizierà la nuova stagione di Belve con un’intervista ad Anna Oxa, sono contento che abbia accettato di essere intervistata da me, è un personaggio eclettico, mai banale. Ore 13.35, Amadeus: Conosco molto bene la comicità di Angelo Duro, lo ritengo geniale, non ho intenti provocatori ma voglio valorizzare un giovane talentuoso che sta facendo sold out nei teatri, è una scommessa, dividerà, domani parleremo sicuramente di lui. Non c’è dietrologia politica dietro alla ...

Blanco ha pubblicato le sue scuse su Instagram per quanto accaduto ieri sul palco di. Accanto alla foto di un testo scritto di suo pugno, intitolato 'Ariston' che sembra una poesia o un ...Ascolti record per la prima serata del Festival di, il presidente della Repubblica che partecipa per la prima volta, il monologo di Benigni sulla Costituzione e quello di Chiara Ferragni (che invece non ha convinto proprio tutti). E poi la ...

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023, Blanco e le rose distrutte come nel video: il retroscena di Amadeus, cosa sapeva la Rai Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Blanco e la carriera finita Nella musica solo una cosa conta davvero Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus risponde a Salvini: "Attacca il Festival da quattro anni" Adnkronos

Sanremo, le pagelle della prima serata: da Blanco a Elodie, da Benigni a Morandi La Gazzetta dello Sport

Sanremo, tanta Puglia al Festival: non solo Anna Oxa in gara ma anche duetti e un superospite di Anna Puricella Dalla direttrice… Leggi ...