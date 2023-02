Sanremo 2023 | conferenza Leo Gassmann | «Le amicizie con Bennato e Zanotti mi hanno reso più forte»

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ecco cosa ha raccontato Leo, tra gli artisti in gara al Festival dicon il brano Terzo cuore, nellastampa il giorno dopo la sua prima esibizione Leoè tra gli artisti in gara al Festival dicon il brano Terzo cuore, in apertura dellastampa del giorno dopo la sua prima esibizione ci dice: «Terzo cuore parla di un amore eterno destinato a non essere mai dimenticato. È il nostro cuore di scorta che non smetterà mai di battere e del quale è difficile fare a meno. Quando tutto sembrerà andare male ci sarà sempre il ricordo di un amore che ci darà la forza di reagire e di andare avanti. Uno dei principali problemi del pianeta è di non poter studiare, metabolizzare e interpretare il mondo ...