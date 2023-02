Sanremo 2023 | Codacons denuncia Blanco per danneggiamento

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) –potrebbe essere chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di. Lo afferma il, che dopo i fatti di ieri durante il festival di, dove il cantante nel corso della sua esibizione ha danneggiato i fiori dell’allestimento scenico del teatro Ariston, deposita oggi un formale esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti. “Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati -spiega il- L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che ‘Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in ...

La conferenza stampa dopo la prima serata del Festival disi apre con una frecciatina a Blanco : 'Anni di lavoro per creare le composizioni di fiori. A volte se uno fa una cazzata basta chiedere scusa', ha detto in conferenza stampa il sindaco ...LA GUIDA COMPLETA Coma_Cose, la crisi di coppia Il brano in gara a(qui testo e significato) è emozionante e racchiude molte delle sensazioni che si vivono quando una storia d'amore va ...

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: “pikkola” Chiara Ferragni un 1 di… Il Fatto Quotidiano

Conferenza stampa Sanremo 2023 oggi, Salvini: «Non penso che la Costituzione vada difesa al Festival» Corriere della Sera

Sanremo 2023, troppo facile scegliere i miei top e flop: strepitoso il momento con Mattarella e Benigni, male… Il Fatto Quotidiano

Sanremo, le pagelle della prima serata: da Blanco a Elodie, da Benigni a Morandi La Gazzetta dello Sport

Non solo il Festival, ma anche il dopoFestival è stato un successo. Fiorello con il suo "Viva Rai2! Viva Sanremo!" - dall'1.41 all'1.59 - è stato visto da 2 milioni 468 mila persone con uno share del ...I Pooh spiegano così il motivo che li ha riportati come ospiti sia sul palco di Sanremo che al Meazza di Milano in un nuovo concerto la prossima estate. «Il palcoscenico di Sanremo è straordinario, ...