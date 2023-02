Sanremo 2023 | Chiara Ferragni non trattiene le lacrime nel suo monologo | “Essere una donna non è un limite | il corpo non deve generare odio o vergogna” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera. Ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi o vorrei farti uscire un po’ di più. Farti vedere quella che ora è la mia vita. Tanta gente mi conosce, anche se non piaccio proprio a tutti. Ma piaccio finalmente a me stessa. Vuoi sapere un po’ del tuo futuro? Ho sempre cercato di renderti fiera. Quello che faccio lo faccio per la bambina che sono stata. In qualunque fase della mia vita c’era un pensiero nella mia testa: non sentirmi abbastanza”. Sono le 23.30 quandoscende per la seconda volta la scalinata dell’Ariston e, dopo aver lasciato tutti senza fiato per l’effetto nude dell’abito di Schiaparelli, inizia a leggere una lettera da lei scritta e dedicata alla sé piccolina. “Ildi noi donne nonmai ...