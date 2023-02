Sanremo 2023 | Chiara Ferragni e il messaggio “Pensati libera” sul vestito | ecco il significato

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)e il look, ovviamente si sapeva che tutta l’attenzione sarebbe stata puntata sui suoi look e così ha deciso di renderli parte integrante del suoall’Ariston. Il primo è un abito in seta nero con corsetto drappeggiato e gonna ampia, accompagnato da una stola a contrasto bianca con la scritta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I Ferragnez: due marziani a Venezia: Amadeus annuncia al Tg1 i super ospiti della serata finale Dear Jack e Pierdavide Carone intervista esclusiva Svelato il trailer di Wonder Woman 1984 Sequel di Inside Out? Le parole di MacLachlan Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Dayane Mello