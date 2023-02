Sanremo 2023 | Chiara Ferragni cosa ha detto contro l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli? VIDEO MONOLOGO

Ha preso il via il Festival di, con la 73esima edizione della kermesse canora nazional popolare per eccellenza che si terrà, nel consueto scenario del teatro Ariston, dal 7 all'11 febbraio . Sono 28 i cantanti in gara ..., Amadeus gaffe: scambia gIANMARIA per Sangiovanni Doppietta di Amadeus nella prima serata di( Mengoni in testa. Benigni - Mattarella e il nude - look di Ferragni: qui il ...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: prima volta di Mattarella, con Benigni, Chiara Ferragni e la libertà - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, furia Blanco: il cantante distrugge i fiori sul palco ed è il caos Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, classifica prima serata: in testa Mengoni, fischi per Blanco, applausi per Ferragni e Benigni Virgilio Notizie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORDINE DI INGRESSO DEI CANTANTI 8 FEBBRAIO Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l'a ...