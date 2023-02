Sanremo 2023 | Blanco e la teoria sulla sua esibizione con le rose | tutto organizzato?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nel corso della prima serata del Festival di, abbiamo vistodistruggere la scenografia floreale mentre si esibiva con il brano L’Isola delle. Secondo alcune teorie, la scena che riprende solo in parte quella presente nel videoclip che accompagna la canzone, era stata organizzata prima. Ecco come ha risposto Amadeus. Il Festival disarà ricordato per l’di, durante la quale il cantante ha distrutto la coreografia floreale che da sempre fa da cornice al palco dell’Ariston. Il vincitore di2022 in coppia con Mahmood, doveva presentare il suo ultimo brano, dal titolo profetico L’isola delle. Durante l’ci ...