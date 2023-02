Sanremo 2023 | Blanco e la carriera finita? Nella musica solo una cosa conta davvero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Sono sotto la pioggia, come l’ultima volta, a cantarti nel blu, dipinto di blu, era la canzone nostra“. Sapete che mi è venuta voglia di riascoltarla? Perché ascoltando questo pezzo, esattamente su questo pezzo, ho pensato cheavesse una certa attitudine, un modo di scrivere e di cantare “giusto”. Non è, in questa canzone, ma la sua orma è ben delineata. Poiha fatto concerti, ha vintocon Mahmood e aè tornato per sfasciare i fiori.ha sfasciato i fiori.può accaderetesta di uno di vent’anni che si trova in difficoltà, inizia a fare casino e poi si rende conto che sta facendo una figura di merda epocale? Intrappolato nell’imbarazzo, fa peggio. Eppure si può cantare anche non sentendosi in cuffia. ...