Sanremo 2023 | Blanco distrugge i fiori sul palco | le reazioni

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pioggia di critiche sul web all’esibizione diche ieri, durante la prima serata del Festival di, ha distrutto a calci la scenografia in uno sfogo di rabbia causato da alcuni problemi audio che non gli hanno permesso di cantare il suo nuovo brano ‘L’isola delle rose’. Tra i primi ad esprimere su Twitter il suo disappunto è stato Frankie hi-nrg mc . “Capita di non avere la voce in cuffia, su una base piena di voci che cantano al tuo posto, facendo una marchetta promozionale, dopo aver vinto la precedente edizione di un festival, capita… ma minchia, gestiscila”, ha scritto il cantante che poi in un altro post aggiunge: “Vorrei chiarire: la gag di spaccare i(organizzatissima) la trovo la cosa bella della performance. Il problema tecnico dell’audio in cuffia va gestito ...

Andiamo a conoscere meglio Lasciami, la canzone che i Modà presenteranno sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023: ecco un estratto del testo e il significato del brano.