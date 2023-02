Sanremo 2023 | Blanco devasta la scenografia | un ex Vippone | “Toglietegli la noce moscata!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sta facendo molto discutere la reazione avuta dasul palco dell’Ariston. Il cantante, durante la sua performance, ha iniziato a distruggere lafloreale provocando indignazione nel pubblico presente. Dopo le parole di Amadeus, numerosi volti noti hanno commentato l’accaduto. Da Selvaggia Lucarelli a Francesca Barra, in molti hanno condannato il comportamento del cantante. La Lucarelli si è espressa ironicamente, così come un ex concorrente del Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi è intervenuto su Twitter con un “Togliete lamoscata a”. SCUSATE MA SE VOI FOSTE ENTRATI DOPO QUEL MONOLOGO COSA AVRESTE FATTO. #pic.twitter.com/2UxaTnygRi — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, ...