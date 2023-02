Sanremo 2023 | Blanco chiede scusa su Instagram | Non sono perfetto ma finalmente sono me stesso

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha chiestoattraverso la propria paginaper il suo comportamento di ieri sera: "Ti voglio bene Ariston". Dopo aver preso a calci i fiori che erano stati posizionati sul palco dell'Ariston per la sua interpretazione del brano intitolato 'L'isola delle rose',ha sceltoperrsi pubblicamente per il suo comportamento a. Il cantante di Brividi, brano vincitore della scorsa edizione della kermesse, ha scritto: "Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correrecaduto... Mi ...