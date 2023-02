Sanremo 2023 | Blanco chiede scusa | la reazione di Amadeus

Ascolti record per la prima serata del Festival di, il presidente della Repubblica che partecipa per la prima volta, il monologo di Benigni sulla Costituzione e quello di Chiara Ferragni (che invece non ha convinto proprio tutti). E poi la ...Chiara Ferragni ha fatto il suo debutto come co - conduttrice al Festival die la rivedremo durante la serata finale. Nonostante il suo successo come influencer e l'impegno nell'ideazione di abiti per l'evento che non fossero soltanto belli e fini a se stessi, ...

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023, Blanco e le rose distrutte come nel video: il retroscena di Amadeus, cosa sapeva la Rai Virgilio Notizie

Sanremo 2023, Blanco e la carriera finita Nella musica solo una cosa conta davvero Il Fatto Quotidiano

Sanremo, le pagelle della prima serata: da Blanco a Elodie, da Benigni a Morandi La Gazzetta dello Sport

Sanremo, Amadeus su Mattarella: “Il Quirinale ci ha chiesto massimo riserbo”. E su Salvini contro Egonu: “Da … La Stampa

Sanremo, 8 feb. (askanews) - "Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, ha chiesto scusa. Io lo conosco, Riccardo è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato e lo sa lui per primo. Ha chie ...Quanto accaduto con Blanco a Sanremo con la distruzione del palco e dei fiori ha portato forti polemiche e anche una "richiesta".