Sanremo 2023 | Blanco chiede scusa alla città dei fiori | “Ti ho messo in lacrime”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– “Chiedodei”.ha pubblicato le sue scuse su Instagram per quanto accaduto ieri sul palco di. Accantofoto di un testo scritto di suo pugno, intitolato ‘Ariston’ che sembra una poesia o un freestyle. “Cadono, Ariston. Si spezzano, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti hoincome la mia mamma Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… rido rido rido rido rido e grido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston con tutta la ...