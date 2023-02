Sanremo 2023 | Benigni | omaggio a Mattarella Chiara Ferragni | abito-manifesto per le donne Reunion Pooh

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Batticuore. Comincia il festival di: l'edizione numero 75. Teatro dell'Ariston in piedi per l'ingresso del presidente, Sergioche prende posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali, accompagnato da un lungo applauso L'articolo proviene da Firenze Post.