Sanremo 2023 | Bassetti su Blanco | “Esame tossicologico Che schifo il suo spettacolo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023). Che sia stato tutto programmato tavolino per aumentare gli ascolti e sfamare la stampa, o sia stata davvero un’uscita improvvisata che ha sconvolto tutti, prendendoli di sorpresa, la vicenda dista letteralmente infiammando i tabloid nelle ultime ore. E tutto per un problema tecnico, come lui stesso ha dichiarato dopo lo scempio delle rose: “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce”. Di certo un atteggiamento poco professionale, diciamolo con serenità, perché un professionista della musica avrebbe forse fermato tutto segnalando il problema e facendo iniziare nuovamente l’esibizione. Niente di troppo scandaloso, può capitare, è il bello della diretta. Se ognuno sul proprio luogo di lavoro facesse così, di certo il Paese non andrebbe avanti. Anche a 20 anni, nel mondo dei comuni mortali, le ragazzate si ...

Nuova giornata di conferenze stampa per il Festival di Sanremo 2023. E' il giorno in cui si tirano le somme di una prima serata divisa a metà fra istituzione, musica, festa e anche colpi…