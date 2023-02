Sanremo 2023 | ascolti e share della prima serata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ladel Festival dinon ha deluso le aspettative in termini di. Ben 10 milioni 757 mila telespettatori, per un totale del 62,4% di, hanno infatti seguito il celebre appuntamento nelladi martedì 7 febbraio. Numeri simili a quelli dell’anno scorso, quando furono in 10 milioni 911 mila a guardare la, con unoperò più basso (54.7%). SportFace.

