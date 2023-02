Sanremo 2023 | Anna Oxa ultima in classifica | la sua stizzita replica

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La cantante ha voluto rispondere alle crticheOxa non ci sta. Il personaggio o almeno uno dei personaggi più discussi dell’edizionedel Festival non ha gradito il suo posizionamento in, ovverodopo la prima sera. Sulla sua pagina Fb si legge: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano”Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità.Grazie per l’attenzione”. Poi ci sono una serie di post sulle recensioni e sulle considerazioni della stampa dopo la sua esibizione. Già dopo la puntata la reazione non era stata delle migliori: “La società Oxarte e ...

