Sanremo 2023 | Anna Oxa e il commento furioso | “I giornalisti fanno fatica a comprendere il testo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La sala stampa diè già finita nel mirino dei fan diOxa. E non solo. L’ultimo posto nella classifica stilata dalla stampa ha creato malumori e strascichi polemici destinati a gonfiarsi con un prevedibile “effetto valanga”. Su quattordici cantanti, la Oxa è stata la meno votata da carta stampata, tv, radio e web ma parliamo di una situazione in evoluzione (per quanto imprevedibile) visto che da giovedì entreranno in gioco anche la giuria demoscopica e il pubblico da casa attraverso il televoto. A mettere un carico da novanta è un post pubblicato al termine della prima puntata disul profilo Facebook della società Oxarte, che ha condiviso un contenuto in cui si parla di “analfabetismo funzionale” in Italia. Il bersaglio? Ovviamente i. “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno ...